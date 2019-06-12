Секретар РНБО Олександр Данилюк відвідав зону ООС. Відео, фото

Секретар РНБО Олександр Данилюк (член команди Зеленського) побував на передовій у зоні ООС, де ознайомився із ситуацією та вислухав доповідь Командувача ООС генерал-лейтенанта Олександра Сирського. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу РНБО.

Зазначається, що робоча група РНБО України на чолі з Секретарем Ради побувала, на передових позиціях біля міста Авдіївка, де ознайомилася із ситуацією на лінії зіткнення, та заслухала доповідь Командувача ООС генерал-лейтенанта Олександра Сирського.

Було здійснено оцінку ймовірності загроз, що стоять перед українськими військовими та мирним населенням Донецької й Луганської областей.

Представники РНБО України також побували на Приазов’ї, де ознайомилися із ситуацією у військових частинах, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення, та обговорили проблемні питання роботи одного з контрольних пунктів в’їзду-виїзду.

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Візит Секретаря РНБО України О. Данилюка в зону ООС pic.twitter.com/h4qCvp27Z6

— Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) 12 червня 2019 р.

Відразу після цього, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів робочу нараду з в.о. Голови Служби безпеки України Іваном Бакановим.

Під час наради йшлося про необхідність посилення боротьби з контрабандою та активізації протидії СБУ спробам дестабілізувати ситуацію на Сході і Півдні України, зокрема, у частині попередження терористичних актів на об’єктах критичної інфраструктури.

При цьому, користувачі твіттера негативно поставилися до такого відео. У коментарях під записом, вони розкритикували Олександра Данилюка та встигли порівняти його з “кривавим” пастором (Турчинов) та президентом Туркменістану.

Один з користувачів невдало пожартував про те, що під час перебування в зоні ООС секретаря РНБО бойовики не будуть стріляти по “своїх”.

Нагадаємо, що до цього зону ООС відвідав Володимир Зеленський, де оцінив умови життя солдатів.

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