На Житомирщині підлітка госпіталізували з кульовим пораненням

У с. П’ятці Чуднівського району попередньо, місцевий житель, вистреливши з дрібнокаліберної зброї на своєму подвір’ї, влучив у 12-річного хлопця у сусідньому обійсті. Підлітка госпіталізували. Тривають першочергові заходи для з’ясування усіх обставин. Про цеповідомили УНН у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Близько 12.30 до Чуднівського відділення поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до місцевої лікарні 12-річного жителя с. П’ятки із пораненням спини. Наразі хлопцеві надають необхідну медичну допомогу.

На місце події для з’ясування обставин виїхала і працює слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Попередньо встановлено, що 50-річний селянин, працівник лісового господарства, на території свого домоволодіння вистрелив з дрібнокаліберної рушниці. Як виявилось згодом, він влучив у сусідського підлітка, який знаходився у своєму подвір’ї.

На даний час в обійсті поліцейські проводять першочергові заходи. Подію належним чином зареєстровано. Водночас про даний факт проінформовано Державне бюро розслідувань.