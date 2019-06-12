Спілберг знімає фільми жахів, які можна буде подивитися тільки вночі

Спілберг знімає серіал, який можна буде дивитися тільки після опівночі.

Серіал за сценарієм самого Стівена Спілберга напевно стане революційним.

Культовий режисер Стівен Спілберг відомий всім і кожному. І ось він взявся за жанр серіалу, та не простого, а фільму жахів.

«Зайшов Стівен Спілберг і сказав:« У мене є дуже страшна історія, яку я хочу зняти, – розповів засновник потокового сервісу Quibi Джеффрі Катценберг, повідомляє Variety.

– Він сам пише сценарій. Спілберг довгий час нічого не писав, тому те, що він пише щось – це фантастика ».

Задумка режисера незвичайна: серіал будуть показувати лише після 12 ночі. Це, звичайно, злегка ускладнило роботу інженерів потокового сервісу Quibi, але вони придумали механізм реалізації такого плану.

Внизу екрана глядачів з’явиться годинник, які будуть відслідковувати захід сонця. Як тільки сонце встане, серіал стане недоступний до наступної ночі.

Всього планується 10-12 епізодів по 7-10 хвилин. Спілберг вже заготовив сценарії для 5-6 епізодів.

Ну а робоча назва проекту просто констатує все, що відбувається: Spielberg’s After Dark.

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