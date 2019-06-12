«Бухущий в ж*пу!» У Черкасах прокурор влаштував дебош і намагався помочитися на дівчат

Заступник голови прокуратури Черкаської області Юрій Ковтун влаштував дебош у ресторані Черкас. Він розмахував зброєю, ліз у бійку і намагався помочитися на дівчат.

Інцидент стався в ресторані «Тарас Бульба» ще 7 червня, проте відомо про це стало тільки тепер. Відео опублікував на своїй сторінці у Facebook лідер черкаського Національного корпусу Дмитро Кухарчук.

«Очманілі від безкарності, бухущи в ж*пу прокурори ледь не повбивали відвідувачів Черкаського ресторану. У Барбаша, начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних справах ДБР прокуратури Черкаської області – день народження. На відео він тримає Ковтуна, заступника голови прокуратури області Овчаренко, який у п’яному угарі рветься в бій», – пояснив відео Кухарчук.

За його словами, у прокурора вдалося забрати пістолет.

«Я поки не отримав відео, де це чмо, діставши свій статевий орган, намагається помочитися на дівчат, але це справа часу. Це виродки, які повинні стояти на сторожі громадського порядку і розслідувати справи проти злочинців», – додав Кухарчук і закликав народ зібратися біля обласної прокуратури, щоб вимагати відставки Ковтуна і Овчаренко.