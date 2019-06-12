У Москві на акції протесту затримали десятки осіб, у тому числі журналістів і Навального

У Москві на акції протесту проти фабрикування кримінальних справ затримали десятки осіб, серед яких журналісти “Медузи”, Reuters, “Коммерсанта”, “Дощу”, “МБХ-Медіа”, а також опозиціонер Олексій Навальний.



“Олексій Навальний, затриманий. Він просто мирно стояв. Як же Собянін (мер Москви, – ред.) ненавидить Москви та її жителів, що навіть в День Росії влаштовує безсоромні провокації і масові затримання”, – повідомила вона.

— Соболь Любов (@SobolLubov) 12 червня 2019 р.



Фото: МБХ-Медіа

“Поліція Москви затримала через секунду після того, як було зроблено це фото”, – написав Грінспен.

— Emmanuel Grynszpan (@_zerez_) 12 червня 2019 р.