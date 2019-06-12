Окупанти накрили мінометним вогнем Новогородське та Зайцева

Від початку доби в зоні проведення операції Об’єднання єднаних сил на Донбасі зафіксовано 7 обстрілів з боку окупантів.

“Від початку вже цієї доби станом на 12.00 в районі проведення операції зафіксовано вже сім фактів порушення противником встановленого режиму перемир’я”, – сказавши Мотузяник.

За його інформацією, вогонь з мінометів заборонених калібрів російсько-окупаційні війська відкривали по українських позиціях в районі населених пунктів Новогородське та Зайцева. При цьому вогневий наліт в цих районах противник здійснив одночасно, загалом витративши сімнадцять мін 120-го та 82-го калібрів, заявив Мотузяник.

Окрім того, за його даними, окупанти вели вогонь поблизу населених пунктів Луганське та Новолуганське, а також Водяне, Авдіївка та Старогнатівка, що на Донецькому напрямку. Противник активно застосовував автоматичні гранатомети, додав речник.

За словами Мотузяника, на всі без винятку ворожі вогневі провокації окупанти отримали адекватну відповідь від військовослужбовців Збройних сил України, які застосовували виключно чергові вогневі засоби, без ведення вогню із заборонених зразків зброї.

Бойових втрат у лавах українських бійців з початку поточної доби немає, зазначив речник МОУ.