Активісти влаштували акцію з димовими шашками біля оборонного заводу у Києві

Сьогодні, 12 червня, під будівлею заводу “Радар” ветерани АТО та громадські активісти провели акцію протесту.

Активісти вимагають покарати корумповане керівництво оборонного заводу, який входить до концерну “Укроборонпрому”, звільнити їх та притягнути до відповідальності.

“Вороніна у відставку! Досить розкрадань на оборонці! Завод “Радар” – не кормушка для керівніцтва!”, – скандували протестувальники.



Фото — Роман Пєтушков



Фото — Роман Пєтушков



Фото — Роман Пєтушков



Фото — Роман Пєтушков



Фото — Роман Пєтушков



Фото — Роман Пєтушков



Фото — Роман Пєтушков



Фото — Роман Пєтушков



Фото — Роман Пєтушков



Фото — Роман Пєтушков



Фото — Роман Пєтушков



Фото — Роман Пєтушков

За словами протестувальників, керівництво заводу “Радар” замість того, щоб працювати на оборону держави, знищує підприємство та “наживаються” на ньому.

НАБУ фактично провалила розслідування про розкрадання на заводі, правоохоронці фактично покривають злочини керівника підприємства Володимира Вороніна і його заступників. Вороніну інкримінують розкрадання державних коштів, спроби продаж гуртожитку та незаконний відвід державної землі.

Окрім цього, за даними активістів, керівництво заводу вимагає хабарі з орендаторів їхніх приміщень, у тому числі з дитячих танцювальних гуртків.

Мешканці гуртожитку, який належить заводу, були присутні на акції проти Володимира Вороніна. Вони скаржаться, що їм постійно вимикають світло та воду з метою виселити жителів та продати його. Гуртожиток вже доведень до банкрутства.

Активісти повідомили журналістам, що будуть звертатись до Генеральної прокуратури та НАБУ з вимогами притягнути до відповідальності керівника заводу “Радар” Володимира Вороніна.