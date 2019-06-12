В ОРДЛО загинуло п’ять бойовиків розвідувального підрозділу – розвідка

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, на території окупованого Донбасу, через наказ командира однієї з мотострілецьких бригад 2 АК було спровоковано перестрілку з підрозділом Об’єднаних сил, наслідок якої загинуло п’ять бойовиків розвідувального підрозділу противника. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник

“Зокрема, на виконання свавільного наказу командира однієї з мотострілецьких бригад 2 АК було спровоковано перестрілку з підрозділом Об’єднаних сил, наслідок якої загинуло п’ять бойовиків розвідувального підрозділу противника”, – сказав Мотузяник.

Окрім того, встановлено, що з метою приховування фактів бойових втрат, за розпорядження зазначеного командира бригади, загиблих було доставлено до місцевого моргу у цивільній формі одягу та без документів.

Також, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій підрозділів об’єднаних сил за ініціативи командування 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.