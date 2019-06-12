У вінницькому ставку після ДТП у сотні разів перевищена концентрація гербіциду

У водоймі “Нижній ставок” на Вінниччині, куди безпосередньо потрапили хімічні сполуки внаслідок ДТП з автомобілем, що перевозив гербіциди, зафіксоване перевищення концентрації отрутохімікатів. Про це повідомив перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександр Сорочан під час брифінгу щодо поточної ситуації з потраплянням отрутохімікатів у водойму в Погребищенському районі

“Відповідно до результатів досліджень, на сьогодні у криничній воді села Збаржівка Погребищенського району не виявлено залишкової кількості отрутохімікатів. Це свідчить про те, що ці речовини не потрапили у воду. Однак, у водоймі “Нижній ставок”, в яку безпосередньо потрапили хімічні сполуки внаслідок ДТП, є перевищення концентрації отрутохімікатів. Зокрема, концентрація гербіциду “Тарга Супер” у водоймі перевищена від 200 до 600 разів”, – зазначив Сорочан.