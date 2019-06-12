Карл Волох про неоднозначні вчинки команди президента

Політичний аналітик Карл Волох відреагував на декілька неоднозначних вчинків команди новообраного президента. Політаналітик висловив побоювання, що бажання ЗЕкоманди змінювати вже прийняти закони і закріплений в Конституції курс України на ЄС І НАТО може призвести до знищення парламентаризму. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Карла Волоха у соціальній мережі фейсбук.

«Кучма недвозначно підтвердив готовність виконувати Мінськ в російській трактуванні», – пише політаналітик.

Як відомо після зустрічі у Мінську Леонід Кучма досить чітко заявив своє бачення подальшої роботи над реалізацією Мінських домовленостей. Пропозиція Кучми щодо припинення вогню з боку ЗСУ викликала невдоволення українців.

Далі Карл Волох пише: «Стефанчук оголосив про намір ЗЕкоманди внести зміни в так важко вистражданий закон «Про мову», а закріплений в Конституції курс на ЄС і НАТО саботувати сумнівними референдумами».

Відомо, що президентська команда, та і Зеленський особисто, неодноразово заявляли, що потрібно «винести за дужки» розмови про мову, а також наполягали на тому, що необхідно провести на референдум питання щодо курсу України на ЄС і НАТО, ігноруючи факт, що цей курс закріплений у Конституції України і не може обговорюватися на референдумі.

«Хомчак зупинив реалізацію всіх основних проектів з переозброєння української армії, в тому числі, затверджених рішеннями РНБО» – пише далі політичний аналітик.

Не секрет, що призначенням Хомчака Главою Генштабу викликало обурення багатьох українців, професійних військових і ветеранів АТО і ООС.

Закінчуючи свій допис Карл Волох заявив про те, що невдовзі слід очікувати, що ЗЕкоманда і президент підімніть під себе парламент. «І це вони ще не підім’яли під себе парламент, що незабаром неминуче станеться. Боляче навіть подумати, що тоді почнеться» – пише політаналітик.

«А знаєте, все ж логічно і закономірно. Народ, для якого ані суверенітет, ані євроатлантичний курс, ані армія, ані мова цінностями не є, примудряєься під час війни обрати собі Верховним головнокомандувачем неприкритого дезертира, отримує саме ту політику, яку заслуговує.

Тільки ось нам-то, нормальним, за що?»

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Нагадаємо, що Карл Волох нещодавно писав про те, що управління війною повністю знаходиться в руках Путіна, всі обіцянки українських політиків припинити війну — в кращому випадку безвідповідальна брехня, а вірніше — готовність здати країну Росії. Будь-який «претендент», який обіцяє припинити війну і розповідає про секретні мирні плани, автоматично маркує себе негідником.

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