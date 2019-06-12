Реакція Клімкіна на заяву, що Міятович відвідає Крим: Черговий російський “развод”

Павло Клімкін назвав заяву, що Дуня Міятович має намір поїхати до окупованого Криму, черговим російським «розводом». Про це Міністр закордонних справ написав у соціальній мережі фейсбук, розповідає Zrada.today.

Міністр пише: «Черговий російський “развод” про візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму. Такий візит має погоджуватись з нами і відбуватися за українським законодавством. А потьомкінські села Росія показувати вміє, це ми добре знаємо. Але, як кажуть, нема дурних».

Нагадаємо, що Дуня Міятович досить неоднозначно веде себе щодо України. Лише у березні цього року вона висловлювалася проти прийняття закону про мову у передвиборчий період, наголошуючи, що “у контексті виборчої кампанії такі дискусії часто стають поляризованими і не сприяють прийняттю збалансованих рішень”.

Далі Клімкін пише про те, що «у разі, якщо візит таки буде погоджено, то для повного, а головне, правильного враження від ізольованого та утаємниченого Росією Криму Комісар РЄ має обов’язково відчути “незабутню” атмосферу закритості півострову несвободи і побачити на власні очі переслідування та арешти».

Окрім цього міністр наголошує не тому, у Криму потрібна постійна присутність міжнародних організацій, зокрема, гуманітарних, адже вплинути на ситуацію одним візитом неможливо.

«Сподіваюсь, що Раді Європи все ж вдасться не розгубити довіру до себе», – заявив у своєму дописі Павло Клімкін.

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Нагадаємо, що 10 червня омбудсмен Людмила Денісова повідомила про обшуки, які провела окупаційна влада Криму у будинках кримських татар. В результаті неправомірних дій кремлівських силовиків у Криму було затримано громадянина України.

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