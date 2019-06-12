У Словенії будуть відстрілювати ведмедів і вовків

Останні три роки в країні не регулювали чисельність популяції вовків і ведмедів, тому їх стало значно більше. У пошуках їжі вони приходять до села і нападають на домашніх тварин.

В цьому році вовки вбили 72 вівці, 19 одиниць корів, 15 коней, осла і двох собак. Поширені також скарги на збиток від ведмедів.

За даними міністерства, на сьогодні в Словенії налічується 12 вовчих зграй (від 5 до 10 волков) і тисяча ведмедів. Стверджується, що нормальна популяція повинна бути вдвічі менше.

Експрес-інформація по країні

Словенія (Республіка Словенія) – держава в Центральній Європі.

Прапор



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Столиця – Любляна

Найбільші міста: Любляна, Марібор, Целе, Крань, Веленє

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 20 273 км2 (150-я в світі)

Населення – 2,08 млн чол. (146-я в світі)

Офіційна мова – словенська

Релігія – католицизм, мусульманство, православ’я

ІЛР – 0,880 (25-я в світі)

ВВП – $49,49 млрд (82-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Італією, Австрією, Угорщиною, Хорватією

Після кількох скарг фермерських асоціацій та підготовки акцій протесту з-за нападів хижаків Міністерство сільського господарства розробило проект закону про надзвичайну ситуацію. Їм хочуть узаконити відстріл до 200 бурих ведмедів, а також більше десятка волков.

У багатьох інших країнах Європи цю проблему вирішують іншим шляхом: при збереженні заборони на відстріл хижаків держава гарантує господарствам шкоду, яку можуть нанести дикі тварини.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Ботсвана зняла заборону на полювання на слонів: захисники природи приголомшені.

За матеріалами «Європейська правда»

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