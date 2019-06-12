На Троєщині в Києві хлопець отримав чисельні ножові поранення в ході конфлікту в клубі

У Києві біля одного з нічних клубів на вулиці Теодора Драйзера між двома чоловіками сталася бійка з-за жінки. Кулачний конфлікт швидко переріс у різанину, в результаті якої 28-річний хлопець отримав чотири ножові поранення.

Під час обидва учасника конфлікту перебували у стані алкогольного сп’яніння.

40-річного зловмисника оперативно затримали. Поліцейські вилучили у нього ніж, який відправили на експертизу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 стастьи 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Нападник на час слідства буде перебувати під домашнім арештом.