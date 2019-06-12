На Тернопільщині на родину підприємця напали невідомі

На Тернопільщині вночі троє невідомих у масках та кепках, одягнуті в чорний одяг проникли до будинку підприємця та застосовуючи грубу силу намагалися дізнатися, де родина зберігає цінні речі. Про це повідомляє прес-служба поліції Тернопільської області.

“Розбій трапився вночі, коли родина уже спала. На момент злочину в будинку перебувало четверо дорослих людей та двоє маленьких діток. Власників оселі допитували, аби ті зізналися, де гроші та цінні речі. Дітей та бабусю, 1936 року народження, вони не зачіпали. Після того, як нападники отримали бажане, вони залишили житло. Звільнитися від клейкої стрічки вдалося матері дітей і саме вона викликала поліцію”, — йдеться в повідомленні.Потерпілих госпіталізували до лікарні з забоями, струсом, закритою черепно-мозковою травмою та рваними ранами обличчя. За попередньою інформацією, зловмисники зайшли до будинку, підібравши ключ до вхідних дверей.Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР відповідно до ч. 3 статті 187 (розбій) ККУ.