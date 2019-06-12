На Волині через масове отруєння людей у кафе відкрили провадження

У Ковелі через масове отруєння людей у кафе відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

“За фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням в одному із закладів громадського харчування в Ковелі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці попередньо встановили, що в п’ятницю, 7 червня, в одному із закладів громадського харчування в Ковелі під час святкування хрестин отруїлися гості. До інфекційного відділення місцевої лікарні госпіталізували 12 осіб серед яких двоє дітей.

“(Також –ред.) санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі до 1,7 тис. грн або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років”, – зазначається в повідомленні.