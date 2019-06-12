На Сумщині за добу утопились три людини

За добу, на водоймах Сумщини загинули під час купання два чоловіки й жінка, повідомляє УНН

Учора на річці Псел під час купання загинуло двоє людей. В Сумах втопився 56-річний чоловік, а в одному з сіл Сумського району потонула 36-річна жінка. За схожих обставин загинув 43-річний мешканець Конотопа – чоловік відпочивав біля ставка поблизу одного з сіл району.

“За кожним з цих фактів у поліції відкрили кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст. 115 КК України (навмисне убивство), в рамках яких проводять відповідні слідчі дії задля з‘ясування причин та обставин смерті громадян”, – йдеться в повідомленні.

Наразі поліція проводить перевірки. Попередньо, причиною трагедії називають необережне поводження у воді.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними та не вживати алкоголь під час відпочинку.