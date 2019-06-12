Ляшко відреагував на заяву Геруса, що Зеленський про зниження тарифів пожартував

Лідер РПЛ Олег Ляшко відреагував на заяву представника президента в Кабміні стосовно того, що Зеленський пожартував, коли обіцяв знизити тарифи. Розповідає Zrada.today з посиланням на сторінку лідера РПЛ у соціальній мережі фейсбук.

Олег Ляшко написав: «Ну що, дожартувалися?

Представник Зеленського у Кабміні Андрій Герус заявив, що «Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Але він ніде не обіцяв зниження тарифів».

Шановні друзі, а ви згодні із Зеленським, що високі тарифи – це дуже весело і тому залишається лише жартувати, а не знижувати їх?»

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Нагадаємо, що представник президента України в Кабміні Андрій Герус в одній з програм заявив, що Володимир Зеленський не давав прямих обіцянок про зниження тарифів для населення. За словами Геруса Зеленський лише говорив про необхідність збільшення видобутку газу.

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