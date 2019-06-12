Герус вибачився за “жарти Зеленського про тарифи”

Представник президента в Кабміні Андрій Герус заявляє, що його фраза була невдалою, насправді президент не жартував.

Президент України Володимир Зеленський не жартував про тарифи, а вже двічі скликав нараду по можливості їх зниження для населення.

Про це він написав у себе в фейсбуці, коментуючи свою фразу, що президент “жартував про зниження тарифів”.

“Хочу вибачитися за невдалу свою фразу про те, що” Зеленський жартував про зниження тарифів “. Позначається недолік політичного досвіду, зокрема в спілкуванні з журналістами. Звичайно, тарифи — це хвора тема, тому погана тема для жартів або необачних коментарів”, – додав він.

За словами Геруса, президент Зеленський вже двічі скликав нараду по можливості зниження тарифів для населення.

“Але це повинно відбуватися не викликавши девальвації, додаткової інфляції або економічної кризи. Робота над цим триває”, – вважає Герус.

Він зазначив, що для деяких змін потрібен працездатний парламент і нові закони.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!