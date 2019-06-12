Шахтарі погрожують йти на Київ в разі невиплати зарплат

Шахтарі західного вугільного басейну, а також ряду державних шахт Донецької та Луганської областей мають намір організувати масові акції протесту в Києві у випадку, якщо проблема боргів по зарплаті не вирішиться найближчим часом, повідомив генеральний директор ДП “Національна вугільна компанія” Віталій Довгаль.

“Шахтарі львівських шахт вже заявили, що дають уряду, президента та міністерства енергетики та вугільної промисловості часу до кінця робочого дня середовища на рішення проблеми з боргами по зарплаті. В іншому випадку колона із західної України рушить на Київ з метою проведення акцій протесту через невиплату зарплат. На Донбасі не краща ситуація і якщо проблема не вирішиться, то аналогічне рішення може бути прийняте і там”, — повідомив він

“Люди у відчаї і готові до радикальних дій. Тому наше звернення до президента, уряду, міністерству енергетики і вугілля: або ви виконуєте дані обіцянки — небудь столиця знову почує стукіт шахтарських касок”, — додав він.

Раніше шахтарі державного підприємства “Львіввугілля” перекривали міжнародну трасу “Львів — Рава-Руська” з вимогою виплати заробітної плати у Львівській області.

Вони обіцяли заблокувати будинок прем’єра Володимира Гройсмана. Шахти цього ДП зупинили роботи в знак протесту проти заборгованості. За даними шахтарів, сума заборгованості по зарплаті на “Львіввугіллі” перевищує 200 млн гривень.

Кількома місяцями раніше шахтарі блокували будівлю Львівської ОДА з вимогою погасити борги.

Також з-за вимог виплатити борги раніше зупинялися шахти ДП “Лисичанськвугілля”. Там шахтарі також перекривали дорогу, а до цього оголошували про страйк під землею, відмовляючись підніматися на поверхню.

За даними ЗМІ, загальна заборгованість перед гірниками становить понад 1,1 млрд. грн. В цілому шахтарі Донеччини недоотримали 447,8 млн грн, Львівській області — 417,1 млн. грн., Луганській області — 224,5 млн грн.

Раніше Кабмін виділив 295 млн грн на погашення заборгованості, але на думку профспілкових лідерів, цього недостатньо.