Луценко заявив, що Зеленський не мав права вносити до Ради подання про його звільнення

Президент України не мав права вносити до Верховної Ради подання на звільнення генерального прокурора України, заявив 12 червня у коментарі «theБабелю» глава ГПУ Юрій Луценко.

«Президент не має права робити подання на моє звільнення. Щоб мене звільнити, потрібно мою заяву або недовіру депутатів Верховної Ради», – сказав Луценко.

Він додав, що подання Зеленського незаконно і у Верховній Раді не набереться голосів за відставку генпрокурора.

Відповідно до статті 42 закону україни «Про прокуратуру», опублікованому на сайті Верховної Ради, генеральний прокурор звільняється від посади президентом за згодою Верховної Ради у зв’язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням, на підставі подання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя, у разі наявності заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 12 місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

11 червня Зеленський вніс до Ради подання про звільнення Луценка. Заступник глави Адміністрації Президента з правових питань Руслан Рябошапка повідомив, що у нинішнього генерального прокурора немає юридичної освіти, що є основною вимогою для цього поста.

Луценко говорив, що подасть у відставку після парламентських виборів, які заплановані на 21 липня 2019 року.