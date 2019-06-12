Буде спекотно: В Україні температура повітря сягне +34

Буде спекотно. В Україні спека триватиме й надалі. У деяких регіонах країни температура повітря сягатиме + 34°С. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на 5 канал.

У повідомленні йдеться, що 13 червня у більшості областей України опадів не передбачається. Лише в Карпатському регіоні вдень місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Про таке повідомляє “Укргідрометцентр”.

Синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook зазначила: “Зранку в Парижі +12°С, в Мадриді +16°С, навіть в Алжирі +22°С, а в Києві +30°С”.

13 червня прогнозується:

На півдні хмарно з проясненнями, уночі +19°С…+22°С, у світлу пору доби +30°С…+34°С;

Північ: сухо, вночі +17°С…+21°С, удень +29°С…+33°С;

Схід: без опадів, вночі +16°С…+21°С, вдень +31°С…+34°С;

На заході опади, +16°С…+20°С у темну пору доби та +28°С…+33°С вдень;

У центральних регіонах дощів не буде, стовпчик термометра покаже +18°С…+21°С вночі, +31°С…+33°С удень.

У Києві хмарно з проясненнями, вночі +19°С…+21°С, вдень +31°С…+33°С.

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