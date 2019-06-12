Началось: в Запорожье произошла перестрелка с автоматов

В Шевченковском районе Запорожья в 23:30 раздались выстрелы. На месте происшествия работали медики скорой помощи и правоохранители. Об этом пишет gazeta.zp.ua. Сообщается, что инцидент произошел на улице Панферова, около торгового киоска.

Во вторник, 11 июня, около 23.30 в Шевченковском районе города, прозвучали выстрелы.

На улице Панферова, возле торгового киоска, группа людей ромской национальности затеяла конфликт. В ходе ссоры присутствующие взялись за оружие и начали стрелять.

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По словам местных жителей, они слышали несколько автоматных очередей и видели, как люди бросились в рассыпную. До приезда полицейских участники “разборок” успели ретироваться.

Нам также подтвердили, что выстрелы были произведены, в том числе и из автоматического оружия.

Местные жители отмечают, что все это похоже на масштабный передел сфер влияния.

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