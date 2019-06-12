Парубій підписав закон про ТСК, що регулює процедуру імпічменту

Спікер Верховної Ради в середу, 12 червня, підписав законопроект №1098 «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України». Про це глава українського парламенту повідомив у своєму Twitter-акаунті.

За словами Парубія, він передав документ на підпис президенту Володимиру Зеленському.

«Сьогодні підписав закон України №1098 «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальної тимчасової слідчої комісії і тимчасових спеціальних комісіях Верховної ради України» і передав його на підпис президенту України», — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальної тимчасової слідчої комісії і тимчасових спеціальних комісіях Верховної ради України» передбачає процедуру імпічменту президента.

Згідно з документом, спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради є колегіальним органом, який утворюється у складі народних депутатів україни, спеціального прокурора і спеціальних слідчих. При цьому завданням цього органу є проведення розслідування обставин вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю депутатів від конституційного складу парламенту подання про ініціювання процедури імпічменту щодо президента.