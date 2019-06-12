На Житомирщині лісник підстрелив підлітка: перші деталі події

Після трагедії в Переяслав-Хмельницьким, де поліцейські смертельно поранили 5-річного Кирила Тлявова, схоже ЧП сталося в Житомирській області.

Як повідомляють у відділі комунікацій ГУНП в Житомирській області, в селі П’яти Чуднівського району місцевий житель, перебуваючи у дворі свого будинку, вистрілив з дрібнокаліберної зброї та поранив 12-річного хлопчика, який перебував на території сусіднього домоволодіння. Підлітка госпіталізували з пораненням спини.

За попередніми даними, стріляв 50-річний працівник лісового господарства. В його домоволодінні поліцейські проводять першочергові заходи. «Подія належним чином зареєстровано. У той же час, про цей факт повідомили в Державне бюро розслідувань», — йдеться в повідомленні.