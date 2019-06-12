Омелян: Авіакомпанія SkyUp оскаржила призупинення ліцензії та працює у звичайному режимі

Авіакомпанія SkyUp оскаржила в суді призупинення ліцензії та працює у звичайному режимі. Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Це питання взагалі не в компетенції суду… видавати і анулювати ліцензію може тільки Державіаслужба. Ця постанова вже оскаржено авіакомпанією в Київському апеляційному суді. SkyUp Airlines працює в звичайному режимі», – написав Омелян.

Раніше повідомлялося, що Баришівський районний суд Київської області тимчасово зупинив дію ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines на право перевезень пасажирів повітряним транспортом. Наголошується, що дане рішення було прийнято у зв’язку з позовом Оксани Пасенко, з посиланням на системне невиконання зобов’язань перед клієнтами, затримки рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки.

У самій компанії зазначили, що позивач нібито не користувався послугами SkyUp Airlines і не був її клієнтом.

SkyUp Airlines — українська бюджетна авіакомпанія, заснована в 2016 році і почала польоти з травня 2018 року. Базується в міжнародному аеропорту «Бориспіль». Основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Європа.