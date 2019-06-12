У Раду хоче потрапити рейдер Дубовій

За останній час дуже багато спливло персонажів з минулого, бажаючих з’явитися на новій українській політичній арені і головним завданням перед журналістами варто нагадати і привернути увагу громадськості до людей, які довгий час грабували країну і хочуть нових масках продовжувати це робити. До одного з таких персонажів нам і хочеться привернути увагу, адже він своїми минулими діяннями заслуговує окремого інформування перед особою виборця. Звуть його Олександр Дубовой.

Відомий в першу чергу не тільки як колишній депутат VI-VII скликань, але і як один з найбільш одіозних і безпринципних рейдерів в країні.

Фонди, «Довіра», мандат

Свій шлях почав з малого – займався продажем контрабандних сигарет з Придністров’я в місті Ізмаїл і за сумісництвом став заступником директора ПФ «Домбудконструкция» міста Ізмаїл.

Після цього потрапив на роботу в організацію Християнський Благодійний Фонд «Довіра» на посаду заступника директора з загальних питань. Напевно це і стало тим словом в подальшому житті, яким він користувався у своїх ницих цілей перед лицем наївного і остаточно збіднілого народу.

У 2007 році для того, щоб будь-яким шляхом пролізти в парламент «одеський гопник», як його називали в наслідку колеги, створив благодійну організацію «Фонд Добра та Любові». На цьому етапі завдяки фонду та його «благих» намірів скарбниця БЮТ поповнилася на значну суму грошей (за інформацією ЗМІ, кілька мільйонів доларів). Ось так місцевим бандитові і брехунові вдалося отримати депутатський мандат і ходити в крокодилової куртці з паркету Верховної Ради за 85 тисяч євро.

З легкої руки Турчинова

Дубовий (по центру) і Турчинов (праворуч)

Подальша біографія Дубового тісно пов’язана з тодішнім колегою по БЮТ Олександром Турчиновим. Вони не тільки стали колегами в парламенті, але і прихожанами однієї церкви. Саме «Пастир» (Олександр Турчинов) познайомив Дубового з вищим керівництвом Державної прикордонної службою, в подальшому стала майданчиком для багатьох махінацій Дубового.

Він фактично став «гаманцем» Турчинова, який протягом багатьох років виводив для нього кошти і напевно не залишав себе в образі. У такому тандемі місцевим державникам і парафіянам однієї церкви вдалося отримати міцний імунітет від інтересу до їхніх справах прокуратури, судів та поліції.

Піком, звичайно, розгортається масштабної діяльності за спустошення державної скарбниці стало обрання Турчиновим виконуючим обов’язки президента. Тут навіть складно уявити наскільки, за досить короткий час, Дубовому вдалося вкрасти.

Одним з найбільш масштабних і брудних витівок «одеського гопника» стали афери розкраданням коштів з бюджету пенітенціарної служби разом з генералом ПСУ Галінським, кінцевим бенефіціаром яких був Турчинов. У 2009 році спливла назовні інформація про розкрадання коштів при закупівлі продовольства і медикаментів — за документами підвищувався фінансування на харчування ув’язнених, за фактом вони голодували і не отримували необхідні медикаменти. Тільки прикинути цифри – ПСУ закуповує 1000 тонн на суму 9 мільйонів 300 тисяч гривень за реальною ціною в 6 мільйонів 300 тисяч (це в 2009 році). ГПУ дивним чином так і не вдалося завести справу про розкрадання державних коштів.

Після Революції гідності маючи такого впливового покровителя Дубовому пощастило дістатися і до однієї з найбільш прибуткових напрямків для незаконної діяльності – військова сфера. Уявіть собі – сама напружена ситуація в країні, початок війни, страшні людські втрати, нестача військової техніки. А завдяки іменним Дубовому та його родичам (два племінника і чоловік племінниці), яких йому вдалося провести в керівництво Київського бронетанкового заводу, сили АТО недоотримали величезна кількість бойової техніки на фронті.

Також, коли Турчинов був в. о. президента України він призначив Генеральним директором державного концерну «Укроборонпром» Юрія Терещенка саме за рекомендацією і протежированию Дубового. Терещенко в підсумку виявився фігурантом багатьох кримінальних справ і був зі скандалом звільнений. Якщо дії Гладковских ще пам’ятають, то про Дубовому та його гріхи в оборонній сфері вже всі давно забули.

Крім розкрадання держкоштів Дубовому вдалося досягти успіху в напрямку частині рейдерських захоплень. У «колекції» Дубового майже сотня українських підприємств, більша частина з яких перебувала на його малій батьківщині – в Одеській області.

Багато одесити можуть згадати такі підприємства як «Краян», «Промзв’язок», «Імпульс», «Прикордонник», «Оріон», Суворовський м’ясокомбінат, Єрмак або Кам’янський цегельний завод, які збанкрутували після втручання Дубового та його рейдерської банди.

А після Одеси – Київ

Незабаром одеський рейдер перебрався в Київ і став там захоплювати міську землю. Часом зовсім не в примітивному і дикунському стилі, вимагаючи у простих громадян їх законну власність – підпалюючи будинки (як з 70-річною вчителькою Катериною Козлової, власницею будинку на Печерську), намагаючись укласти в психіатричні лікарні (як з Олегом Коломийцевым, власником ділянки за адресою провулок Землянський,4).

Зараз проектами цього так званого «забудовника з 90-х» займається його друг і, за сумісництвом, кум – депутат від «Народного фронту» Валерій Бабенко.

Нижче на схемі можна побачити всіх тих, з ким Дубової «вирішує» свої питання поразным напрямках, які ми наводили вище.

В 2018-2019 роках Дубової і Турчинов допомагали на президентських виборах на той час президенту і кандидату в президенти Петра Порошенка та протидіяли Зе в Одеській області.

На даний момент Олександр Дубовой планує балотуватися в нову Раду і пафосно публікує у себе на сторінці роздуми на ті чи інші теми, виставляючи задумливі фотографії себе коханої.

Складно повірити, скількох людей обікрав і знищив цей чоловік і наскільки йому зійшло все в рук. Але такі злочини не мають зворотної сили. А поки виборці придивляються до кандидатів, пропонуємо ближче придивитися до останнього і ні в якому разі не пустити цього мародера і далі жорстоко знищувати наш народ.