Суд вдруге заарештував підозрюваного у вбивстві Віталія Олешко

Печерський районний суд Києва вдруге заарештував Михайла Сигиду, підозрюваного в організації вбивства громадського активіста Віталія Олешко, якого вже раніше відпускали з-під варти.

Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

“Сигиду заарештували на 1 місяць”, – повідомили у відомстві. Таке рішення суд прийняв у середу. Нагадаємо, 31 липня минулого року в Бердянську застрелили бійці батальйону “Донбас” Віталія Олешко (позивний “Сармат”).

Він був добровольцем батальйону, брав участь у боях за Іловайськ. Підозрюваного у вбивстві “Сармата” Михайла Сигиду затримали на початку вересня 2018 року. За даними слідства, він координував дії передбачуваних виконавців злочину – надав їм зброю, гроші, автомобіль. 16 грудня 2018 поліція затримала ймовірного замовника вбивства Олешко.

Ним виявився 34-річний бізнесмен з Дніпра Євген Бродський. За даними слідства, він є підозрюваним організатором вбивства, який фінансував злочин. Зокрема в розмовах інших фігурантів злочину йдеться про 1000 $.

7 червня стало відомо, що Печерський суд відпустив Михайла Сигиду з-під варти під домашній арешт, так як прокуратура не надала “достатніх ризиків”. Раніше, 10 червня, за клопотанням прокуратури, Сигиду доставили в Київ для обрання запобіжного заходу, проте 11 червня він не з’явився в суд “із-за хвороби”.

Начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін розповів, що сьогодні вранці Сигида “намагався лягти на лікування в столичну клініку «Борис»“, а напередодні затягував процес слідства.