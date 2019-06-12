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Опитування показало, що партія «Голос» може пройти до ВР

12.06.2019

Нові опитування демонструють, що політична партія Святослава Вакарчука «Голос» потроху здобуває прихильність виборців. Нинішні показники «Голоса» вже перевищують прохідний відсоток. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на Gazeta.ua.

Видання пише, що у партії «Голос» шанси потрапити до парламенту виросли, а у партії “Громадянська позиція” значно знизилися..

Опитування соціологічної групи “Рейтинг”, проведене в період з 6 по 9 червня яскраво продемонстрували просування партії Вакарчука вперед.

Прохідний бар’єр на позачергових виборах долають “Слуга народу” (47,5%), “Опозиційна платформа – За життя” (10,4%), “Європейська Солідарність” (7,9%), “Батьківщина” (7,5%) та партія “Голос” (6,4%).

Автор: “Рейтинг”

Також читайте: ВАКАРЧУК ПОЯСНИВ, ЧОМУ ВИРІШИВ БАЛОТУВАТИСЯ ДО ПАРЛАМЕНТУ

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук нещодавно пояснив, чому вирішив балотуватися до парламенту і заявив, що збирається змінити правила в українському парламентаризмі.

 

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