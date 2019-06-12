У США загинуло дерево дружби Макрона і Трампа

Дональд Трамп і Еммануель Макрон посадили дуб під час державного візиту Макрона в США в квітні минулого року. Незабаром після цього французькі ЗМІ повідомили, що дерево зникло з галявини біля Білого дому. Посол Франції у США Жерар Арон пояснив, що дерево помістили в карантин, «який обов’язковий для будь-якого живого організму, що імпортується в США», і сказав, що дерево пересадять тому пізніше.

Однак саджанець назад не повернули, він загинув на карантині.

Дізнавшись про це, Еммануель Макрон пообіцяв прислати Дональду Трампу новий дуб. Президент Франції вважає, що загибель дерева не повинна вказувати на те, що відносини між Францією і США переживають важкі часи. «Це не велика драма. Символічно було посадити його разом», — сказав Макрон.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Дерево відбувалося з лісу Белло на північному сході Франції, де в кінці Першої світової загинуло майже 2000 американських солдатів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Дональд Трамп позбавив захисту унікальні природні пам’ятники Юти.

За матеріалами «Європейська правда»

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