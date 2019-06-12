Майже 48% українців готові проголосувати за партію «Слуга народу», — опитування

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія Володимира Зеленського «Слуга народу», яку готові підтримати 47,5 % тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Згідно з даними, поки що долають прохідний бар’єр «Опозиційна платформа — За життя» (10,4 %), «Європейська Солідарність» (7,9 %), «Батьківщина» (7,5 %) і партія «Голос» (6,4 %). Партію «Сила і честь» готові підтримати 4,3 %, Радикальну партію — 2,5 %, партію «Громадянська позиція» — 2,4 %, рейтинг інших політичних сил — менше 2 %.

Крім того, 10,6 % респондентів заявили, що можуть проголосувати за партію «Слуга народу» якщо партія, яку вони підтримують зараз, не буде брати участь у виборах (так званий другий вибір); 7,8 % — можуть підтримати партію «Батьківщина»; 6,7 % — партію «Голос»; 6,6 % — партію «Опозиційна платформа — За життя»; 5,7 % — партію «Сила і честь»; 3,9 % — партію «Громадянська позиція»; 3,1 % — партію «Європейська солідарність». Інші партії — менше 3 %.

Варто відзначити, що 69 % респондентів висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах у Раду, ще 15 % зазначили, що скоріше готові брати участь, 12 % — не будуть голосувати, 4 % — не визначилися.

Згідно зданими нового соцопитування, то у «Слуги народу» рейтинг впав більше, ніж на 1 %, також знизився у «Опозиційної платформи — За життя» — на 0,3 %, у «Європейської Солідарності» підтримка зросла на 0,1 %, у «Батьківщини» зріс на 0,6 %. На 0,9 % стало більше тих, хто готовий підтримати партію «Голос». У «Сили і честі» рейтинг залишився колишній, у Радикальної партії підтримка трохи зросла — на 0,1 %.

Аудиторія: населення України віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2 %. Терміни проведення дослідження: 6-9 червня 2019 року.