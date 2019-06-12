Міністр інфраструктури натякнув, що за відгуком ліцензії у лоукостера SkyUp може стояти Коломойський

“Володимир Зеленський, наберіть відомий номер і запитайте: “wtf is going on?”. І відразу можете запитати, коли в Дніпро буде літати дешево. І більше ніколи за цим номером не дзвоніть”, — написав міністр.

Омелян також зазначив, що в Україні забезпечена вільна конкуренція і чесні правила гри. “Ми забезпечили вільну конкуренцію і чесні правила гри в авіації, в автобусних перевезеннях і на морі, і ніхто і ніщо нас не зіб’є з цього шляху. І ми вміємо і знаємо, як це гарантувати, які б рішення не приймалися”, — підкреслив міністр.

Він додав також, що українці хочуть справедливості, “якої знову немає”. “Мені не потрібні вибори, щоб знати, що за мною 99,9% українців, які хочуть комфортно, безпечно і дешево подорожувати. І хочуть справедливості, якій знову немає. А 0,1%, які вважають, що 90-ті повернулися, і вони “банкують” — швидко зрозуміють свою помилку”, — написав міністр.

Крім того, міністр зазначив, що “не випадково власником тисячі державних компаній і не вивів за кордон півтрильйона доларів”. “Схем теж немає, перевірено усіма. Тому, залякувати, погрожувати, придумувати сенсу немає”, — резюмував міністр.

Нагадаємо, суд призупинив ліцензію компанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів авіатранспортом.

У той же час у самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитися в ситуацію.