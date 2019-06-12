Депутат-кнопкодав приватизував «Слугу народу»

У Кременчуці приватизували «Слугу народу». У самому прямому сенсі. Бренд партії Президента України Володимира Зеленського пішов в маси. Там відразу ТРЬОМ приватним підприємствам-пустушок присвоїли ім’я «Слуга народу».

1. ПП «Слуга Народу» з ідентифікаційним номером 43042709 зареєстровано 06.06.2019 за адресою Полтавська обл., р. Кременчук, КВАРАТАЛ 278, будинок 35, квартира 26. Засновник хтось Дедюрін Віталій Миколайович, який мешкає за цією ж адресою. Він же директор (без виплати зарплати і без трудового договору). Номер запису про реєстрацію 1 585 102 0000 010637. Статутний капітал дорівнює 0 грн 00 коп. Діяльність згідно з КВЕД:

«Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний);

Код КВЕД 73.11 Рекламні агентства;

Код КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації»

2. ПП «Слуга Народу!» (із знаком оклику в кінці) з ідентифікаційним номером 43042714 зареєстровано також 06.06.2019, але для відводу очей, на іншій адресі. А саме, в Кремечуге, на вул. Небесної Сотні, 11 , кв. 14. Засновник, він же директор – Кузьмін Кирило Володимирович, з Полтави. Номер запису про реєстрацію 1 585 102 0000 010638. Капітал – так само по нолям. КВЕДИ:

«Код КВЕД 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;

Код КВЕД 70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю (основний);

Код КВЕД 73.20 Дослідження кон’кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки»

3. Третя «Слуга» — теж ПП, але пишеться через дефіс: ПП «Слуга-Народу». Номер у реєстрі 43042693. Адреса реєстрації – Кременчук, вул. Омеляна Пугачова, 34. Дата реєстрації – 06.06.2019. Засновник, вона ж і директор – Олексієнко Тетяна Валентинівна із села Кривуші Кременчуцького району. Номер запису про реєстрацію 1 585 102 0000 010636. Статутний капітал – 0.00.

КВЕДИ:

«Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (основний);

Код КВЕД 73.11 Рекламні агентства;

Код КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації».

Як бачимо, компанії-пустушки створені під вибори для освоєння бюджетів. Нахабства того, хто їх «клепав» можна позаздрити.

По-перше, всі створені в один день, в одному місці і, швидше за все, один і той же чоловік. Про цього говорять номери записів про реєстрацію: 1 585 102 0000 010636, 1 585 102 0000 010637, 1 585 102 0000 010638. Вони відрізняються на одну цифру — останню.

По-друге, місцеві стверджують, що за реєстрацією усіх трьох ПП варто депутат-кнопкодав Юрій Шаповалов («кнопкодавом» і «тушкою» Юрія Шаповалова називають чи не всі незалежні ЗМІ Кременчука). Наприклад, засновник ПП «Слуга Народу» (43042709) Дедюрін Віталій Миколайович у Кременчуці очолює Комунальний заклад культури і відпочинку «Міський сад», і вкрай близький до мера Кременчука Малецькому. А кажеш Малецький — маєш на увазі Юрій Шаповалов. Все в Кременчуці це знають. Кузьміна та Олексієнко у вузьких кременчуцьких колах також тісно пов’язують з Шаповаловим, у кожного з них свій фронт роботи, не завжди чистою.

Мовчана вдалося «засунути» у списку мажоритарників від «Слуги народу» за сусіднім з Кременчуком Горишним Плавнях (Комсомольська) одночасно з реєстрацією ПП «Слуга Народу».

А що, якщо… реєструвати ПП «Слуга Народу» — особисто розпорядився або дозволив Дмитро Разумков або Андрій Богдан? Але ще в квітні Іван Баканов, сьогодні керівний СБУ, заявляв, дослівно наступне: «спроби невідомих нам людей об’єднатися під нашою назвою заради досягнення своїх цілей – це спроба дезінформувати суспільство». У випадку з ПП з Кременчука – всі відомі. Чекаємо оффициальных коментарів?