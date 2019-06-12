У ЗСУ розповіли про прорив під Донецьком

Закріплення на нових позиціях у Мар’їнці, зазначають у ЗСУ, гарантує більшу безпеку населенню і покращує стан армії.

Військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці. Відтепер до тимчасово окупованих Олександрівки та Донецька – від 100 до 250 метрів. Як повідомляє Армія FM, в Мар’їнці тепер уже практично немає так званої сірої зони.

“Розвідники бригади зайшли в так звану “сіру зону” для того, щоб поліпшити своє тактичне положення – відсунути свою глибину від місцевого населення. Цей план розроблявся командуванням бригади і вищим командуванням. Спланували, розробили все до деталей і виконали”, – розповів прес- офіцер бригади Назар Ільницький.

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За його словами, закріплення на нових позиціях є важливим, адже в першу чергу гарантує населенню більшу безпеку – воно перебуватиме набагато далі від лінії зіткнення.

“Це перш за все безпека людей. Це також покращує і наше становище, звідси краще спостерігати за противником і контролювати його дії. А ще кожна, навіть маленька перемога, мотивує бійців, мотивує їхній дух. Вони розуміють, що не стоять на місці, а потроху повертають наші землі. Насправді, це дуже мотивує “, – заявив Ільницький.

Нагадаємо, що напередодні журналіст ТРК Україна Олексій Кашпоровський повідомив, що ЗСУ впритул наблизилися до Донецька. У Мар’їнці практично не залишилося так званої “сірої зони”. Все зайняли українські війська.

Джерело – korrespondent

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