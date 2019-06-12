Зеленський і Тимошенко провели зустріч

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та президент Володимир Зеленський провели зустріч.

Таку заяву Юлія Тимошенко зробила у своєму Facebook.

За її словами, зустріч провели в середу в будівлі АП.

Голова «Батьківщини» розповіла, що мова на зустрічі йшла про нинішню ситуацію в Україні, про дострокові вибори Ради, а також про те, як втілити в життя зміни, яких чекають від нової влади українці.

Повідомляється, що на даний момент на сайті глави держави інформації про цю зустріч поки немає.

10 червня Юлія Тимошенко заявила, що партія «Батьківщина» готова до коаліції з партією «Слуга народу» в Раді.