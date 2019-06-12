«Був релігійним»: нові деталі жахливого самогубства дрилем в Херсоні

Молодий чоловік, який перерізав собі горло за допомогою электродиска для різання дерева в Херсоні, був релігійним і відвідував протестантську церкву Свідків Єгови.

Про це повідомили в Нацполиции Херсонської області. Раніше з’явилася інформація, що нібито загиблий був втягнутий в якусь секту і вирішив відрізати собі голову електропилкою.

«Він дійсно був дуже релігійним, ставився до Свідків Єгови. Але даних про те, що він ще ходив і в якусь секту, у нас немає», – повідомив заступник начальника відділу комунікацій ГУ Нацполиции Херсонській області Віталій Байдеров.

Також у прес-службі поліції області розповіли, що, за словами родичів загиблого, за характером чоловік завжди був дуже замкнутим, а останнім часом і зовсім пішов у себе.

Разом зі своєю матір’ю він працював на державному підприємстві. «Після роботи вони удвох повернулися додому. У дворі у них два будинки, в одному живуть батьки, в іншому – він. Чоловік пішов до себе. А вже через півгодини, коли мама зайшла до нього, він лежав у крові», – повідомили в прес-службі.

У поліції припускають, що це було самогубство, хоча кримінальне провадження відкрито за статтею 115 КК України (вбивство).

Також у поліції уточнюють, що чоловік використав не електропилу, а дриль з круглим металевим диском діаметром приблизно 10 см для різання дерева або металу.

«За словами рідних, у вільний час чоловік любив щось майструвати по дереву, вирізав, точив і т. п. Тому під рукою у нього була така дрель з різними насадками», – пояснили в прес-службі поліції області.