Саакашвілі назвавши людей, з якими разом йде на вибори

Серед них заступник глави Нацполіції Костянтин Бушуєв та екснардеп Олесь Доній.

Міхеїл Саакашвілі в ефірі радіо «Новий час» розповів, що у списку Руху нових сил дуже багато цікавих людей. «Немає жодного чинного депутата, хоча були пропозиції від багатьох», — запевнив Саакашвілі.

«З нами йде Володимир Лановий, який реально був першим українським реформатором», — сказавши Міхо.

Також Олесь Доній, з яким Саакашвілі приймав участь у Революції на граніті.

На питання, чи ці люди в першій десятці партійного списку, Саакашвілі відповів: «Здається, що так. Партія там сама вирішувала, але по-моєму, так».

«До речі, зараз з нами йде на вибори Костянтин Бушуєв, який є заступником глави Національної поліції України… Коли генерал поліції вимагав хабар, то він (Бушуєв) на причепив собі камеру і всередині будівлі МВС зайшов і посадивши цього генерала… Після цього Костю відправили відразу в АТО… Так ось зараз він йде з поліції разом з нами на вибори», — сказав Саакашвілі.

Крім них в списку буде Давид Сакварелідзе та Олена Терещенко, дружина мера Глухова Мішеля Терещенко, харківські активісти, депутати міськради Дмитро Булах та Ігор Черняк.

Відносно свого прізвища у виборчому списку Саакашвілі сказавши, що скоріш за все це питання буде вирішувати суд. На його думку, у нього є п’ять років проживання в Україні, але є перерва у зв’язку з позбавленням громадянства. «За українським законодавством це було незаконно і це має зарахуватись як «почесна відсутність», — заявив Саакашвілі.

Рух нових сил вже почав пошук грошей на заставу для участі у виборах.