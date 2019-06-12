Хотіли знайти гроші: у Тернопільській області невідомі катували родину місцевого підприємця

Троє невідомих вночі проникли в будинок підприємця. На даний момент правоохоронці встановлюють особи зловмисників.

Про це повідомляє Нацполиция Тернопільської області. Подія сталася вночі, коли сім’я вже спала.

У цей момент в будинку знаходилося четверо дорослих і двоє дітей.

Невідомі з застосуванням фізичної сили допитували власників житла, щоб дізнатися, де знаходяться гроші та цінні речі. Отримавши необхідну інформацію, зловмисники обікрали сім’ю підприємця і зникли.

Літню жінку 1936 р. н. і дітей вони не чіпали. На місце події виїхали правоохоронці.

Постраждалі із забиттями, закритою черепно-мозковою травмою та рваними ранами обличчя були госпіталізовані в лікарню.

Попередньо встановлено, що зловмисники потрапили у будинок, підібравши ключ від вхідних дверей. Невідомі були в масках і кепках, одягнені в чорний одяг.