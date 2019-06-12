Радник Зеленського Федоров заявив про співпрацю з Естонією в питанні створення “держави в смартфоні”

10-11 червня українська делегація на чолі з радником президента Володимира Зеленського Михайлом Федоровим відвідала Естонію.

Про це повідомляється на сайті президента. Наголошується, що головною метою робочого візиту було отримання професійної оцінки концепції “Держава в смартфоні” та залучення якісної експертизи в майбутньому.

“Саме Естонія першою в світі запровадила електронний взаємодія реєстрів та ID-карти, провела електронні вибори і досягла показника онлайн-послуг в 99%, надала можливість «електронного громадянства» – досвід цієї країни дійсно вражає. Наша мета – застосувати найбільш сучасні та інноваційні технології та підходи для впровадження концепції “Держава в смартфоні, щоб зробити стрімкий стрибок, пропустивши кілька еволюційних етапів, де це можливо”, – заявив Федоров. Українська делегація провела більше 10 зустрічей, зокрема з СІО (головним менеджером з інформатизації) Естонії, держсекретарем Кабінету міністрів, представниками Єврокомісії, Міністерства закордонних справ, Агентства інформаційних систем, Центру реєстрів, Академії е-уряду.

“Головне, що ми отримали від естонських експертів позитивну зворотний зв’язок щодо наших планів, а також домовилися про конкретну підтримку щодо проведення аудиту реєстрів, розвитку системи «Трембіта», сучасної електронної ідентифікації SmartID і впровадження e-Residency. На кожній зустрічі ми відчували абсолютну відкритість і бажання допомогти Україні. Це дуже надихає”, – додав радник Зеленського.

Зі свого боку, перший заступник голови Держагентства з питань електронного уряду Вискуб Олексій зазначив, що активний розвиток системи “Трембіта”, яка запрацювала в Україні в кінці травня, повинно привести до повного реінжинірингу усіх неефективних, забюрократизованість та корупційних процесів. В Естонії на базі аналога “Трембіти” – X-Road налагоджено 2 тис. 691 е-взаємодія.

“Коли в Україні буде не менше 100 таких взаємодій, кожен громадянин відчує, що послуги стали більш простими і зручними, а держава – прозорим і ефективним”, – зазначив він. В Адміністрації президента України також повідомили, що вже на цьому тижні почнуться експертні обговорення концепції “Держава в смартфоні”. Після цього документ буде оприлюднений з детальним планом дій на 2019 рік і стратегічними цілями до 2024 року.