Оновлений соцпроект «Ліки за «Карткою киянина» запускають у Києві

Перелік лікарських засобів, які можна придбати в комунальних аптеках Києва зі значною знижкою, збільшено. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на сайт КМДА.

У повідомленні йдеться про те, що у червні цього року проект КМДА «Картка киянина» КП «Фармація» оновлено і було збільшено перелік найменувань лікарських засобів для придбання зі значною знижкою в комунальних аптеках столиці.

Перевагами проекту КП «Фармація» можуть скористатися всі власники картки киянина. У планах підприємства поступово збільшити кількість аптек-учасниць і з часом долучити до участі у проекті «Картка киянина» всі аптеки комунального підприємства «Фармація».

Перелік 333 найменування – це лікарські засоби, які користуються широким попитом у населення міста Київ. Укладаючи цей перелік, фахівці комунального підприємства брали до уваги чинні державні та регіональні програми із забезпечення населення ліками, досліджували попит в аптеках та проводили опитування відвідувачів аптек. До переліку увійшли ліки за різними нозологіями та у різних формах випуску: це і таблетовані форми, і краплі, і спреї, і мазі тощо.

Перелік 10 найменувань – це ліки від артеріальної гіпертензії у вигляді комбінованих форм, які користуються сталим попитом у населення столиці, але не увійшли до переліку урядової програми «Доступні ліки».

Окремо також передбачено перелік ліків для дітей, які будуть відпускатися для вихованців дитячих будинів сімейного типу. Він буде змінюватися залежно від сезону та потреб.

«Для дитячих будинків сімейного типу визначено перелік лікарських засобів для дітей, які також будуть відпускатися за спеціальними цінами власникам «Картки киянина». Це препарати, які використовуються для лікування поширених та сезонних захворювань, тому їх перелік буде змінюватися залежно від зміни сезону та потреб вихованців таких дитячих будинків», – зазначила заступник голови КМДА Марина Хонда.

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Нагадаємо, що у березні цього року запрацювала система знижок визначена Меморандумом про співпрацю між Київською міською державною адміністрацією та ПрАТ «Київхліб», який було підписано у грудні 2018 року. Згідно з Меморандумом власники картки киянина поділені на 5 категорій. Кожна з цих категорій має свій розмір знижки. Власники картки киянина, які не мають пільг, зможуть купувати соціальні сорти хліба зі знижкою 20%.

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