Новий глава МЗС Молдови відкликав посла країни в США

Ніку Попеску, міністр закордонних справ та євроінтеграції в новому уряді Молдови відкликав в Кишинів для консультацій посла країни в США Христину Балан.

Про це повідомляє Newsmaker.

Глава молдавської дипмісії в США просять прибути в Кишинів у п’ятницю, 14 червня. Попеску додав, що поінформував американську владу про це рішення та його причини, зазначивши, що “з цього моменту будь-яке звернення з боку пані посла Балан не представляє позицію легітимною молдавської влади”.

Напередодні в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Демпартія Молдови поширює у США лист, в якому стверджує, що блок КОРИСНИХ і ПСРМ діють в інтересах Москви, і що поширення цього документа має відношення посол Молдови в США Крістіна Балан. Сама Балан сказала, що не передавала американським партнерам жодних листів “за підписом Демпартії”, але представляє у Вашингтоні “уряд Павла Філіпа”.

До призначення на посаду посла Молдови в США в травні 2018 року Христина Балан була головою управління зовнішніх зв’язків Демпартії. Відразу після призначення вона опублікувала в американському ЗМІ статтю про “російську загрозу” і небезпеку приходу до влади Партії соціалістів, за якою “стоїть Путін”.