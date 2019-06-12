Борг не повернуть: стало відомо про гучну перемогу Приватбанку в суді

ПРАТ «Ерлан», яке пов’язане з колишніми власниками банку, намагалося довести зловмисну змову і бездіяльність НБУ та державного Приватбанку.

Банк хотіли в судовому порядку зобов’язати погасити заборгованість перед НБУ, ніж припинити іпотеку і звільнити майно, передане суспільством в забезпечення виконання зобов’язань Приватбанку перед НБУ за кредитом.

«Однак Велика палата Верховного суду відмовила у задоволенні позову, зробивши при цьому кілька важливих для всього банківського співтовариства правових висновків», — сказано в повідомленні.