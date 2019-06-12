“Слуга народу” виключила зі списку Ірину Панченко – №73

Зі списку партії “Слуга народу” на позачергових виборах до Верховної Ради після додаткової перевірки виключили юриста, випускницю Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Ірину Панченко (№73).

Про це повідомляється на сторінці політсили в Facebook.

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“Постпраймеріз ще не почалися, а зміни у списку вже відбулися. Після додаткової перевірки Панченко Ірина Сергіївна, №73, вибула зі 100 претендентів у виборчому списку”, – сказано в повідомленні.

Причини виключення Панченко при цьому не вказують.

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