Рада США з географічним назвам замінив у міжнародній базі слово на Kyiv Kiev

Рада США з географічним назвам розглянув звернення посла України в США Валерія Чалого і одноголосно прийняв рішення про заміну в міжнародній базі офіційної назви столиці України – з Kiev на Kyiv. Про це 12 червня повідомив в Facebook посольство України в Сполучених Штатах.

Позицію посла підтримали члени українського кокусу Конгресу США, а також Український конгресовий комітет Америки.

Відповідні зміни в офіційних базах Ради США з географічним назвам будуть внесені 17 червня, додали в дипмісії.

«Це рішення є надзвичайно важливим і дає поштовх до того, щоб виправити офіційна назва столиці України та за межами США, зокрема на міжнародних рейсах і в іноземних аеропортах у всьому світі, оскільки міжнародні організації, включаючи Міжнародну асоціацію авіаційного транспорту, посилаються саме на офіційні назви з бази Ради з географічних назв США», – відзначає українське посольство.

Посол Чалий у своєму Facebook заявив, що проблем історичної правди та ідентичності потрібно приділяти особливу увагу.

«Тепер з будь-якого аеропорту світу наші громадяни будуть вилітати на справжню столицю України Kyiv, а не дивуватися, що їм пропонують вилетіти в радянський Kiev. На географічних картах, у шкільних підручниках у США, а потім в усьому світі буде правильна назва. Наступний крок – вживання в закордонних ЗМІ», – написав дипломат.

Онлайн-кампанію #KyivNotKiev запустило Міністерство закордонних справ України у жовтні 2018 року. У травні 2019-го МЗС створив інтерактивну карту аеропортів, які перейшли на коректне написання столиці України.