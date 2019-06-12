B Держкіно не видали прокатне посвідчення “Сватів” всупереч рішенню суду

У середу, 12 червня, експертна рада при Державному агентстві з питань кіно відмовив у видачі прокатного посвідчення на другий сезон серіалу “Свати”, спродюсированного Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє прес-служба групи ” 1+1 media.

“Група 1+1 media обурена таким рішенням і вважає його необґрунтованим, нелогічним і політично мотивованим, особливо з урахуванням останнього рішення Шостого апеляційного адміністративного суду.

Раніше, 15 травня, суд не задовольнив апеляційні скарги СБУ і Держкіно на рішення суду про зняття заборони з серіалу “Свати””, – сказано в повідомленні.

За словами представників 1+1 media експерти відмовилися аргументувати свою позицію, посилаючись на те, що вони не зобов’язані пояснювати мотиви своїх рішень.

“Група 1+1 media не хотіла б думати, що голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко та ВО “Свобода” використовують цю ситуацію як платформу для входження в парламентську кампанію, щоб продемонструвати таким чином нібито боротьбу за національну ідею”, – сказано в заяві.

Також 1+1 media зазначає, що і продукт, і телеканал “1+1”, і найголовніше – експертів – намагаються використати в якості політичного інструменту для передвиборчої маніпуляції з однією метою – пройти в парламент.