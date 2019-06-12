У Якутії знайшли голову вовка віком 40 тисяч років

Влітку 2018 року житель Якутії Павло Єфімов знайшов на березі річки Тирехтях голову вовка. Російські вчені з відділу вивчення мамонтової фауни Академії наук Республіки Саха спільно з колегами з Японії і Швеції вивчили голову і визначили її вік.

За їх даними, вік знахідки — 40 тисяч років, тобто вона відноситься до періоду плейстоцену, що почався 2,588 мільйона років тому і завершився 11,7 тисячі років тому. Це унікальне відкриття перших в історії останків дорослого плейстоценового вовка зі збереженою тканиною. Довжина голови — 40 сантиметрів.

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Сам по собі череп стародавнього вовка не рідкість: їх часто знаходять, але зазвичай це останки цуценят без добре збереженої тканини. Професор палеонтології та медицини Наокі Сузукі з Університету Jikei в Токіо сказав, що м’язи, органи і мозок цього вовка в хорошому стані. Вчені вважають, що на момент смерті тварині було від двох до чотирьох років. Найімовірніше, частина тіла вовка потрапила в бруд, яка пізніше перетворилася у вічну мерзлоту. Співробітники Шведського музею природної історії вивчать ДНК стародавнього хижака.

В Якутії відносно часто знаходять добре збережені останки стародавніх тварин. У 2015 році на березі річки Уяндина відшукали тіло дитинча печерного лева. У 2017-му на березі річки Тирехтях — в тому ж районі, де зараз знайшли голову вовка — виявили останки іншого дитинча печерного лева, чий вік оцінили в 50 тисяч років.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у вічній мерзлоті знайшли печерного лева.

За матеріалами Naked-science

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