Глава партії “Слуга народу” Разумков заявив про намір зняти мораторій на продаж землі

Глава партії президента України Володимира Зеленського “Слуга народу” Дмитро Разумков розповів про позицію партії щодо мораторію на продаж землі.

На питання про те, яка позиція партії Слуга народу по зняттю мораторію на продаж землі сільгосппризначення і чи буде ваша фракція голосувати за скасування цього мораторію, Разумков відповів:

“Ринок землі потрібно буде відкривати. Мораторій накладається з року в рік, тому що це вигідно. Потрібно, щоб власники землі могли нею користуватися. З’явиться законодавча база. Хлопці зараз працюють над цим. З одного боку необхідно захистити національні інтереси, а з іншого – власника”.

За його словами, це може відбутися через рік. “У нас зараз не найкраща соціально-економічна ситуація, але ринок точно потрібно відкривати, подумавши при цьому всі реальні механізми. Є ще інша сторона медалі, у нас не проведено нормальний аудит цих земель. Ми досі не розуміємо, в чиїх руках і скільки землі. Це стосується і державних земель.”, – заявив він.

Раніше глава партії “Слуга народу” Дмитро Разумков назвав “чорними технологіями” чутки про те, що участь партії у дострокових парламентських виборах нібито під загрозою із-за затягування Міністерством юстиції процесу реєстрації змін до статуту політсили.