У Тернополі живе чоловік з найдовшим іменем та прізвищем

Його прізвище важко запам’ятати, а ім’я не легко вимовити. У Тернополі живе чоловік, який змінив свої паспортні дані. Тепер його прізвище та ім’я – це майже сто літер, які ледь вміщаються на ID-картці. Повідомляє Т1 Новини.

Його прізвище та ім’я зараз виглядає так Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко. Це одне з найдовших імен і прізвищ у країні. Багатьох побачене вражає, проте тернополянин впевнений, що все зробив правильно. Показувати своє обличчя чоловік відмовився, каже не хоче привертати увагу людей, але вирішив розповісти свою історію. Тернополянин розповідає, зважився змінити паспортні дані ще у 24 роки, тобто у 2010 році. Наголошує, якби міг – зробив би це раніше.

За словами чоловіка, спочатку у нього було кілька варіантів, як змінити свої паспортні дані. Наразі він змінив документи вже вчетверте і щоразу ім’я та прізвище ставало довшим.

“Підтекст у тому, що я ніби Володимир (тобто я хочу бути в мирі зі всім). А друга частина означає, що я до всього серйозно ставлюся, а грім, град, означають, що намагаюся дати опір всьому”, каже тернополянин Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко.

Комбінувати прізвище та ім’я чоловікові допомогла інформація у Вікіпедії. Наголошує, якби можна було б, то зробив би особисті дані ще довшими. Зокрема, прізвище планував зробити на 70 символів.

“Відкрив вікіпедію, почав комбінувати, з основних частин забрав ім’я і додав суфікс “лав”, переніс його у кінець. Якби була більша кількість символів у реєстрі, а так зараз максимум 50, то в мене так і є 50 з дефісом”, додає чоловік.

Друзі чоловіка вже звикли до такого незвичного імені, проте скорочують його до “Бронік” або “Бронівогневладислав”. Також немає запитань до тернополянина і в банківських установах. Чоловік переконує, основна мета зміни особистих даних – показати, що у нього є свобода вибору.

Незважаючи на свій вибір слід батька у документах тернополянина все ж залишився. Зокрема, у графі по-батькові і досі є напис “Миколайович”.

: ternopil.te.ua

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