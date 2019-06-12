«Ватяний шар навколо президента!»: ведучий 1+1 відмовився йти на вибори від партії Зеленського

Ведучий телеканалу 1+1 Сергій Іванов відмовився балотуватися на виборах у Верховну Раду від партії «Слуга народу».

Про це він повідомив в Facebook, підтвердивши, що дійсно отримав пропозицію балотуватися за мажоритаркою. Іванов заявив, що причиною відмови є позиція сім’ї та недостатня фінансова незалежність.

«Я не можу дозволити собі депутатство суто матеріально, оскільки не маю достатньо накопичень або бізнесу, щоб наступні п’ять років не залежати ні від кого. Обмеження, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, не дозволять мені додатково заробляти», — написав Іванов.

При цьому він також заявив, що у нього і чинної влади навряд чи збігаються «світогляду та сприйняття законності».

«Мене дуже турбує ватний шар оточення президента, і я не збираюся про це мовчати. Я готовий у будь-який момент надати інтелектуальну допомогу президентові та його політичній силі (судячи з усього, це їм не завадить)», — додав блогер.