Новий глава СБУ не приховує, що у його дружини російське громадянство

Т.в.о. голови Служби безпеки Іван Баканов підтвердив російське громадянство своєї дружини Оксани. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Моя дружина, українка, жила і вчилася в школі Кривого Рогу. Вступила у вищий навчальний заклад на території Росії, при розпаді СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною і Росією. Зате, з 1998 року вона живе і працює в Україні з видом на проживання в нашій країні, знаходиться в процесі оформлення українського громадянства. Оксана не відвідувала територію Російської Федерації з 2013 року, — заявив він.

Глава спецслужби заявив, що готувався до можливого шантажу близькими і його цим не залякати. Баканов додав, що спецперевірка не виявила ніяких перешкод для його допуску до держтаємниці. За його словами, громадянство дружина не змінювала з-за корупції в міграційній службі.

Отримання громадянства багато років було корумпованої годівницею для деяких чиновників. Ми ніколи не підключали до процесу «фірми», посередників і не будемо звертатися з таким проханням до президента. Ми робимо це так, як і тисячі простих людей, у чиїй пам’яті телефону номери президента.