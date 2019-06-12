Мосійчук: з Зеленським працює «похоронна команда». Скільки можна обговорювати мову, віру, армію, пора зайнятися справами

Проблема президента Володимира Зеленського в тому, що з ним працює «похоронна команда», яка дуже швидко «поховає» рейтинг глави держави, а з ним і всі надії, які були в українців, коли вони обирали президентом Зеленського. Як передає replyua.net таку думку в ефірі одного з телеканалів висловив нардеп Ігор Мосійчук, якого нещодавно виключили з Радикальної партії Ляшка.

За словами нардепа, здавалося б, потрібно всім разом закатати рукава і працювати, доводити щодня українцям, що нова команда має чіткі плани і вже приступає до їх виконання, але насправді ми не бачимо нічого такого. Бачимо, навпаки, як Зекоманда наступає на старі граблі Януковича і Порошенка. З одного боку, представник президента в уряді Андрій Герус каже, що Зеленський просто пожартував і ніякого зниження тарифів бути не може. З іншого боку, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук замахується на двопалатний парламент, як прямий шлях до федералізації, яку домагається Росія від України, а потім добиває тим, що обіцяє переглянути закон про мову.

Ігор Мосійчук зазначає, можна зрозуміти виборця Зеленського, який спостерігає за цим всім і думає, що його і правда обдурили. Адже ніяких гучних заяв Зеленський не робить, посадок немає, аудиту на держпідприємствах немає, кроків з реформування промислової галузі теж немає.